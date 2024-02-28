Макрон вновь об отправке войск в Украину

Президент Франции Эммануэль Макрон подтвердил, что вполне осознанно говорил о дискуссии по поводу отправки западных военных в Украину, заявив, что взвесил и продумал свои слова. Об этом он заявил журналистам во время посещения будущей олимпийской деревни на окраине Парижа.

"Это достаточно серьезные темы. Каждое мое слово на эту тему взвешено, продумано и выверено", - заметил Макрон. В то же время глава французского государства отказался от геополитических комментариев на этот счет, призвав не смешивать тему украинского конфликта с открытием олимпийской деревни. "Спорт должен способствовать единению и умиротворению", - добавил он.

26 февраля Макрон заявил, что на встрече в Париже, где представители около 20 западных стран обсуждали дальнейшую поддержку Украины в конфликте с РФ, поднималась тема возможной отправки сухопутных войск западных стран в Украину. По его словам, участники не пришли к консенсусу по данному вопросу, однако такого сценария в будущем исключать нельзя. Позже стало известно, что некоторые европейские страны не исключают возможность отправки войск в Украину.