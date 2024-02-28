Главреда российской газеты судят за «дискредитацию ВС РФ» ВИДЕО
Главреда российского оппозиционного издания «Новая газета» Сергея Соколова доставили в Перовский суд Москвы с полицейским протоколом «о дискредитации ВС РФ».
В протоколе об административном правонарушении указано, что сотрудники центра «Э» установили, что Соколов С. как главный редактор разместил в декабре в открытом доступе (в телеграм-канале «Новой газеты») материал, в котором экспертиза установила «лингвистические и психологические признаки речевой дискредитации действий властных структур».
В настоящее время проводится судебное заседание.
February 29, 2024