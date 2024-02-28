Азербайджанец Саид Гусейнов, павший при защите территориальной целостности Украины, посмертно награжден орденом «Легион Оболонь», сообщил посол Украины в Баку Владислав Каневский на своей странице в Facebook.

«В Украине помнят и почитают своих героев!

За личное мужество и самоотверженные действия, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, Саид Васиф оглы Гусейнов награжден (посмертно) знаком почета с планкой «Легион Оболонь».

Знаки отличия нашего героя были переданы из Украины в Азербайджан и вручены родственникам Саида Гусейнова в посольстве Украины в Азербайджане.

Герои не умирают! Вечная память Героям!», - написал Каневский.