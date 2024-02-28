Финляндия разрешила бить своим оружием по России

Финляндия не накладывает никаких ограничений на военную помощь Киеву, и Украина может использовать полученное оружие также и на территории России, пишет финская газета Yle со ссылкой на руководство парламентского комитета по обороне и Министерство обороны страны.

Как отмечается в статье, опубликованной в среду, "В Минобороны сообщили Yle, что Финляндия не вводила никаких ограничений на использование техники, отправленной на Украину. Финляндия публично не раскрывает, какое оружие она передала Украине".

Как сообщается, министр обороны Финляндии Антти Хяккянен сказал, что ограничения на применение оружия в основном вводят страны, которые предоставили Украине системы вооружений большой дальности. Министр добавил, что Финляндия постоянно обсуждает со своими союзниками ограничения на помощь Украине в виде вооружений.

Председатель комитета по вопросам обороны парламента Финляндии Юкка Копра также подтвердил, что Хельсинки не накладывали ограничений на Киев по применению оружия, и "Украина должна иметь право использовать это оружие против военных целей на российской территории". В то же время заместитель Копры в комитете, депутат Микко Савола, отметил, что дальность действия оружия, предоставленного Финляндией Украине, небольшая.

Как сообщалось, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг ранее впервые с начала полномасштабного вторжения России заявил, что Украина имеет право наносить удары по "российским военным целям за пределами Украины" в соответствии с международным правом.