Американский журналист Такер Карлсон, который взял интервью у Владимира Путина, назвал заявленную президентом РФ как одну из целей войны с Украиной денацификацию "одной из самых глупых вещей, которую он слышал".

Тема денацификации была затронута в беседе Карлсона с ведущим подкаста Лексом Фридманом.

"Что вы думаете о том, что Путин сказал, что оправданием для войны является денацификация?" - спросил у Такера Фридман.

"Я подумал, что это одна из самых глупых вещей, которую я когда-либо слышал. Я не понял, что это значит - денацификация. Я ненавижу все эти разговоры, потому что в них нет ничего реального, это просто ad hominem (доказательство, основанное не на объективных данных, а рассчитанное на чувства человека). Это способ ассоциировать кого-то со злым режимом, который больше не существует", - ответил Карлсон.