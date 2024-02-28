Российским войскам запретили использовать бронетехнику

В селе Крынки Херсонской области российские военные пытались пешком добраться до позиций украинской армии, из-за запрета на использование бронетехники, рассказала глава Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

Она отметила, что левом берегу Днепра Силы обороны Украины продолжают удерживать плацдарм, проводят боевую работу по его расширению и закреплению на позициях.

По ее словам, российские войска упорно продолжают выполнять задачи к выборам президента России, пытаясь штурмовать украинские позиции: «Но все эти попытки безрезультатны. Они продолжают экономить бронетехнику. У них действует командирское эмбарго, то есть запрет использовать бронетехнику в штурмовых действиях», - отмечает Гуменюк.