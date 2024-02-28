"Уважаемый господин президент.

От имени народа Израиля передаю Вам самые искренние поздравления по случаю недавнего переизбрания президентом Азербайджана.

Наши народы десятилетиями связывали теплые отношения, основанные на общих целях и интересах. С начала Вашего президентства двадцать лет назад наше сотрудничество во многих сферах расширилось и достигло новых вершин.

Я признателен за дружественные отношения, отчетливо продемонстрированные в историческом открытии в прошлом году посольства Азербайджана в Израиле.

С нетерпением ожидаю продолжения тесного взаимодействия с Вами для дальнейшего развития нашего партнерства в предстоящие годы", - говорится в тексте письма, опубликованном на официальном сайте президента Азербайджана.