Нетаньяху благодарит Алиева за открытие посольства в Израиле НОВОСТЬ ДОПОЛНЕНА
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху направил поздравительное письмо президенту Ильхаму Алиеву по случаю победы на выборах.
"Уважаемый господин президент.
От имени народа Израиля передаю Вам самые искренние поздравления по случаю недавнего переизбрания президентом Азербайджана.
Наши народы десятилетиями связывали теплые отношения, основанные на общих целях и интересах. С начала Вашего президентства двадцать лет назад наше сотрудничество во многих сферах расширилось и достигло новых вершин.
Я признателен за дружественные отношения, отчетливо продемонстрированные в историческом открытии в прошлом году посольства Азербайджана в Израиле.
С нетерпением ожидаю продолжения тесного взаимодействия с Вами для дальнейшего развития нашего партнерства в предстоящие годы", - говорится в тексте письма, опубликованном на официальном сайте президента Азербайджана.