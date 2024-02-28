В США обдумывают новый план быстрой доставки оружия в Украину из запасов Пентагона, пишет The New York Times. Как отмечает издание, такой шаг будет краткосрочной мерой, которая поможет справиться ВСУ, пока Конгресс не одобрит больший пакет военной помощи Украине.

Администрация по-прежнему имеет полномочия изъять оружие и боеприпасы на сумму около 4 миллиардов долларов и передать Украине.

Ранее чиновники Пентагона заявляли, что не готовы использовать свои запасы, но это меняется из-за более тяжелого положения Украины на поле боя. Как отмечает издание, у ВСУ заканчиваются артиллерия, средства ПВО и боеприпасы, и они находятся, вероятно, в самом опасном положении с первых месяцев войны.