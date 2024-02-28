Британский генерал: НАТО быстро победит Россию
Президент России Владимир Путин на самом деле не хочет войны с НАТО, потому что Россия проиграет и проиграет быстро, заявил начальник Штаба обороны Вооруженных сил Великобритании Тони Радакин, передает Business Insider.
«Любое российское нападение или вторжение против НАТО вызовет подавляющий ответ», - сказал Радакин. Он добавил, что российский президент это понимает: «Главная причина, по которой Путин не хочет конфликта с НАТО, заключается в том, что Россия проиграет. И проиграет быстро».
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что «прямой конфликт» между Россией и НАТО «станет неизбежным», если военные альянса появятся в Украине.