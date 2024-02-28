На кого намекает Ереван?

Ереван готов взять курс на евроинтеграцию, так как у Армении «более высокий уровень демократии», чем у многих стран ЕС, заявил спикер парламента Ален Симонян.

«Наши действия показывают, что у нас гораздо более высокий уровень демократии, чем у многих наших стран-партнёров, которые являются членами ЕС. Об этом говорят наши партнёры из ЕС. Сегодня демократия, быть демократической страной - это самая большая система безопасности», - сказал Симонян.