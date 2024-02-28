Третья отдельная штурмовая бригада (3 ОШБр) украинской армии опубликовала первые кадры зачистки Красногоровки от российских военных и перехват их разговоров во время освобождения города.

«Минуя минные заграждения, подразделения бригады зашли в город на броне и начали продвижение по улицам. Враг не собирался отходить и цеплялся за каждый дом. Россиян из них выбивали силой, патронами и гранатами», - говорится в подписи к опубликованному видео.

Город отбили у россиян бойцы 3-й роты 1-го штурмового батальона и бойцы 2-й роты 2-го штурмового батальона бригады, уничтожив при этом боле 100 российских военных.