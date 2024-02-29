Глава Пентагона о последствиях поражения Украины

Поражение Украины может грозить прямым военным столкновением России и НАТО, заявил глава Пентагона Ллойд Остин на слушаниях в комитете по делам вооруженных сил Палаты представителей Конгресса США, посвященных выяснению обстоятельств его госпитализации в начале января.

По мнению Остина, в случае поражения Украины российское руководство не остановится. «Откровенно говоря, если Украина проиграет, я уверен, что НАТО будет воевать с Россией», - сказал министр обороны США.