Министр труда и социальной защиты Сахиль Бабаев и глава исполнительной власти Имишлинского района Эльчин Рзаев в рамках программы самозанятости осмотрели небольшие хозяйства, построенные для жителей Имишлинского района Тогрула Джавадзаде и Ильхама Гараева.

Джавадзаде создал небольшой полиграфический цех, а Гараев – предприятие по восстановлению и ремонту автомобильных шин. Они выразили признательность главе государства за поддержку, оказываемую безработным в создании своего малого бизнеса, заявив, что стараются развивать свой малый бизнес, правильно используя предоставленные активы.

Отметим, что в прошлом году еще 17,4 тысячи граждан Азербайджана, в том числе 245 жителей Имишлинского района, были привлечены к программе самозанятости и обеспечены активами в виде товаров и материалов для создания малых хозяйств.