В России пригрозили НАТО «судьбой Украины»

Если НАТО «продолжит свою агрессивную политику», его может ожидать «участь Украины». С таким заявлением выступил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

«Пока в нем (НАТО) заправляют США, то судьба их плачевна и участь Украины вполне их может ожидать, если они продолжат свою агрессивную политику», - сказал Картаполов. Он добавил, что «альянс ожидает мирная жизнь, когда он распустится».