И на небесах у России дела идут неважно наш обзор

Фархад Мамедов, автор haqqin.az

После оккупации Авдеевки ценой нескольких месяцев кровопролитных боев и десятков тысяч жертв российская армия продолжает наступление сразу в нескольких направлениях. Источники в Москве сообщают, что украинские десантники покинули село Крынка — плацдарм на левом берегу Днепра в Херсонской области, созданный ВСУ прошлой осенью.

Российская армия в течение нескольких месяцев пыталась вытеснить украинцев с этого плацдарма, однако небольшому подразделению десантников ВСУ удавалось сдерживать натиск значительно превосходящих сил противника, нанося ему тяжелые потери.

Все, что осталось от села Крынка

Следует отметить также действия украинской артиллерии, которая обеспечивала с правого берега Днепра эффективную огневую поддержку. Но, похоже, острая нехватка снарядов, с которой в последние месяцы сталкивается украинская армия, ограничила возможности артиллеристов. В итоге это вынудило десантников отойти из села Крынка на берег Днепра, контролируемый ВСУ.

Как сообщили в Генштабе армии Украины, в ходе этой операции погибла группа бойцов морского спецназа ВСУ.

Российская армия также взяла под свой контроль несколько небольших населенных пунктов в направлении Авдеевки. Здесь российская тактика заключается в том, чтобы не дать противнику закрепиться на новых оборонительных позициях и отбросить его как можно дальше.

Украинское командование признало, что новые оборонительные позиции, через которые войска отходили в направлении Авдеевки, оказались недостаточно эффективными. Вдобавок, командиры подразделений допустили в ходе боев ряд тактических ошибок.

Сырский аплодирует

28 февраля генерал Александр Сырский, главнокомандующий ВСУ, находился на этом направлении фронта, где провел совещание с командующими и дал указания по реорганизации обороны.

Российская армия также пытается продвинуться на южном направлении фронта, чтобы захватить несколько небольших населенных пунктов, в том числе село Работино, освобожденное летом прошлого года украинской армией в ходе неудачной контрнаступательной операции. Сравнивая информацию об этих боях, опубликованную российскими и украинскими источниками, скорее всего, россиянам удалось немного продвинуться.

Таким образом, инициатива на всем фронте перешла к России, и если Украина не получит масштабной военной поддержки от США, то ближайшей весной ситуация для Киева может стать драматичной.

В то же время, следует отметить, что в воздухе за последние дни дела у россиян идут неважно. Украинцы один за другим сбивают современные российские истребители-бомбардировщики, и в российской армии, похоже, не находят этому объяснение. Вот и сегодня, 29 февраля, ВВС Украины сообщили об уничтожении трех российских бомбардировщиков Су-34.

Россия теряет истребители один за другим

Таким образом, в феврале ВКС России потеряли в общей сложности 13 самолетов. Один из них - самолет-радиолокатор дальнего действия А-50, остальные - Су-34 и сопровождающий их истребитель Су-35.

Николай Олещук, главком ВВС Украины, заявил, что уничтоженные сегодня бомбардировщики Су-34 были сбиты в небе над Донбассом.

«Похоже, до них не доходит! - иронизирует Олещук. - Никаких выводов не делают российские пилоты! Сегодня около 09.00 на Авдеевском и Мариупольском направлениях уничтожены еще два Су-34 оккупантов!».

Ранее Олещук сообщал, что утром был сбит истребитель Су-34.

Этот успех прокомментировал и главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, отметивший, что после успешной боевой работы по вражескому самолету ночью 29 февраля днем были уничтожены еще два российских самолета на Авдеевском и Мариупольском направлениях.

«Спасибо за боевую работу!», - написал генерал Сырский в своем телеграмм-канале.

Еще одна хорошая новость для украинской армии заключается в том, что бомбардировщики ВКС России сыграли решающую роль в занятии Авдеевки. Напомним, что Су-34 под прикрытием истребителей Су-35 подлетали вплотную к линии фронта и интенсивно атаковали бункеры ВСУ высокоточными бомбами массой 500, 1000 и даже 1500 килограммов.

Какой ценой досталась Авдеевка?

В последние дни боев российская армия ежедневно сбрасывала на Авдеевку чуть ли не сотни бомб, сравнявших этот город с землей. После чего, лишенные укрытий бойцы ВСУ были вынуждены отступить без защиты.

Разумеется, украинское командование не очень распространяется о причинах своих успехов в воздухе. Тем не менее, известно, что к ним приложили руку украинские спецслужбы.

Резкий рост потерь российской авиации в феврале военные эксперты пытаются обосновать разными версиями. По одной из них, Украина, несмотря на риск остаться без американских зенитно-ракетных комплексов Patriot и NASAMS, перебросила их к линии фронта и теперь со значительно большей интенсивностью может сбивать российские бомбардировщики.

По другой версии, Киев, все-таки, получил несколько истребителей F-16 и с помощью ракет «воздух-воздух», которыми они оснащены, поражает воздушные цели противника с расстояния 150-200 километров.

Версия довольно зыбкая, хотя резкое увеличение потерь российской авиации ее частично подтверждает.

Зыбкая версия: Украина сбивает российские истребители с помощью F-16?

Отметим также, что потеря ВКС России всего за несколько недель двух самолётов дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50 также могла облегчить задачу ВВС Украины. Теперь Россия старается не приближать свои самолеты А-50 к украинской территории, что, соответственно, ограничивает ее возможности по контролю за воздушным пространством Украины.

Представитель ВВС Украины Юрий Игнат сказал, что самолеты А-50 уже несколько дней не появляются вблизи украинских границ.

«Делают выводы оккупанты, что нечего здесь шастать по нашему Азовскому морю, и таким образом, оттеснились подальше, - сообщил Игнат. - И понятно, что враг получает меньше информации о наших радиолокационных станциях и средствах ПВО, которые тоже дают излучение. Они фиксируют все это с помощью воздушного радара, которым является А-50. И, в частности, отслеживают воздушные цели на территории нашего государства. Сбиваются они с довольно-таки дальнего расстояния. Не будем говорить точное расстояние, но далековато. То есть, российские пилоты уже не так наглеют, не так близко подлетают, и им надо подлететь ближе, чтобы управляемая авиационная бомба полетела дальше. Потому что бомба планирует, не имеет своего двигателя и летит, а фактически снижается, теряя скорость. Поэтому, чтобы российским пилотам бить этими бомбами дальше, им надо рисковать. А рискуя, они попадают в такие истории, как сегодняшняя».

Что говорит Юрий Игнат?

Юрий Игнат также отметил, что у Украины появляется больше средств, чтобы доставать врага на дальних подступах. Это очень важный вопрос для предоставления Украине больше систем и средств, о котором говорят на заседаниях контактной группы в формате «Рамштайн».

«В мире есть такие средства, - уточнил Игнат. - Конечно, в ограниченном количестве. Средства ПВО, а также и боеприпасы к ним, зенитные управляемые ракеты, которые тоже изготавливаются не быстро. Расход у нас идет серьезный. Вы видите, сколько наших средств по крылатым ракетам врага и даже по самолетам были использованы до и после нового года».

Представитель ВВС Украины уточнил, что эшелонированная противовоздушная оборона ВСУ продолжает работать и должна выполнять все функции.