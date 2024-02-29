Фархад Мамедов, автор haqqin.az 29 февраля 2024, 21:53

После оккупации Авдеевки ценой нескольких месяцев кровопролитных боев и десятков тысяч жертв российская армия продолжает наступление сразу в нескольких направлениях. Источники в Москве сообщают, что украинские десантники покинули село Крынка — плацдарм на левом берегу Днепра в Херсонской области, созданный ВСУ прошлой осенью. Российская армия в течение нескольких месяцев пыталась вытеснить украинцев с этого плацдарма, однако небольшому подразделению десантников ВСУ удавалось сдерживать натиск значительно превосходящих сил противника, нанося ему тяжелые потери.

Следует отметить также действия украинской артиллерии, которая обеспечивала с правого берега Днепра эффективную огневую поддержку. Но, похоже, острая нехватка снарядов, с которой в последние месяцы сталкивается украинская армия, ограничила возможности артиллеристов. В итоге это вынудило десантников отойти из села Крынка на берег Днепра, контролируемый ВСУ. Как сообщили в Генштабе армии Украины, в ходе этой операции погибла группа бойцов морского спецназа ВСУ. Российская армия также взяла под свой контроль несколько небольших населенных пунктов в направлении Авдеевки. Здесь российская тактика заключается в том, чтобы не дать противнику закрепиться на новых оборонительных позициях и отбросить его как можно дальше. Украинское командование признало, что новые оборонительные позиции, через которые войска отходили в направлении Авдеевки, оказались недостаточно эффективными. Вдобавок, командиры подразделений допустили в ходе боев ряд тактических ошибок.

28 февраля генерал Александр Сырский, главнокомандующий ВСУ, находился на этом направлении фронта, где провел совещание с командующими и дал указания по реорганизации обороны. Российская армия также пытается продвинуться на южном направлении фронта, чтобы захватить несколько небольших населенных пунктов, в том числе село Работино, освобожденное летом прошлого года украинской армией в ходе неудачной контрнаступательной операции. Сравнивая информацию об этих боях, опубликованную российскими и украинскими источниками, скорее всего, россиянам удалось немного продвинуться. Таким образом, инициатива на всем фронте перешла к России, и если Украина не получит масштабной военной поддержки от США, то ближайшей весной ситуация для Киева может стать драматичной. В то же время, следует отметить, что в воздухе за последние дни дела у россиян идут неважно. Украинцы один за другим сбивают современные российские истребители-бомбардировщики, и в российской армии, похоже, не находят этому объяснение. Вот и сегодня, 29 февраля, ВВС Украины сообщили об уничтожении трех российских бомбардировщиков Су-34.

Таким образом, в феврале ВКС России потеряли в общей сложности 13 самолетов. Один из них - самолет-радиолокатор дальнего действия А-50, остальные - Су-34 и сопровождающий их истребитель Су-35. Николай Олещук, главком ВВС Украины, заявил, что уничтоженные сегодня бомбардировщики Су-34 были сбиты в небе над Донбассом. «Похоже, до них не доходит! - иронизирует Олещук. - Никаких выводов не делают российские пилоты! Сегодня около 09.00 на Авдеевском и Мариупольском направлениях уничтожены еще два Су-34 оккупантов!». Ранее Олещук сообщал, что утром был сбит истребитель Су-34. Этот успех прокомментировал и главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, отметивший, что после успешной боевой работы по вражескому самолету ночью 29 февраля днем были уничтожены еще два российских самолета на Авдеевском и Мариупольском направлениях. «Спасибо за боевую работу!», - написал генерал Сырский в своем телеграмм-канале. Еще одна хорошая новость для украинской армии заключается в том, что бомбардировщики ВКС России сыграли решающую роль в занятии Авдеевки. Напомним, что Су-34 под прикрытием истребителей Су-35 подлетали вплотную к линии фронта и интенсивно атаковали бункеры ВСУ высокоточными бомбами массой 500, 1000 и даже 1500 килограммов.

В последние дни боев российская армия ежедневно сбрасывала на Авдеевку чуть ли не сотни бомб, сравнявших этот город с землей. После чего, лишенные укрытий бойцы ВСУ были вынуждены отступить без защиты. Разумеется, украинское командование не очень распространяется о причинах своих успехов в воздухе. Тем не менее, известно, что к ним приложили руку украинские спецслужбы. Резкий рост потерь российской авиации в феврале военные эксперты пытаются обосновать разными версиями. По одной из них, Украина, несмотря на риск остаться без американских зенитно-ракетных комплексов Patriot и NASAMS, перебросила их к линии фронта и теперь со значительно большей интенсивностью может сбивать российские бомбардировщики. По другой версии, Киев, все-таки, получил несколько истребителей F-16 и с помощью ракет «воздух-воздух», которыми они оснащены, поражает воздушные цели противника с расстояния 150-200 километров. Версия довольно зыбкая, хотя резкое увеличение потерь российской авиации ее частично подтверждает.

Отметим также, что потеря ВКС России всего за несколько недель двух самолётов дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50 также могла облегчить задачу ВВС Украины. Теперь Россия старается не приближать свои самолеты А-50 к украинской территории, что, соответственно, ограничивает ее возможности по контролю за воздушным пространством Украины. Представитель ВВС Украины Юрий Игнат сказал, что самолеты А-50 уже несколько дней не появляются вблизи украинских границ. «Делают выводы оккупанты, что нечего здесь шастать по нашему Азовскому морю, и таким образом, оттеснились подальше, - сообщил Игнат. - И понятно, что враг получает меньше информации о наших радиолокационных станциях и средствах ПВО, которые тоже дают излучение. Они фиксируют все это с помощью воздушного радара, которым является А-50. И, в частности, отслеживают воздушные цели на территории нашего государства. Сбиваются они с довольно-таки дальнего расстояния. Не будем говорить точное расстояние, но далековато. То есть, российские пилоты уже не так наглеют, не так близко подлетают, и им надо подлететь ближе, чтобы управляемая авиационная бомба полетела дальше. Потому что бомба планирует, не имеет своего двигателя и летит, а фактически снижается, теряя скорость. Поэтому, чтобы российским пилотам бить этими бомбами дальше, им надо рисковать. А рискуя, они попадают в такие истории, как сегодняшняя».