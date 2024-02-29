Захарова назвала «безумными» заявления Пентагона

Заявления министра обороны США Ллойда Остина о прямом военном столкновении России и НАТО в случае поражения Украины «безумны», заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Это прямая угроза России или попытка придумать отговорку для (президента Украины Владимира) Зеленского? И то, и другое безумно. Зато теперь все видят, кто агрессор - это Вашингтон», - написала дипломат в своем телеграм-канале.

Ранее министр обороны США Ллойд Остин на слушаниях в комитете по делам вооруженных сил Палаты представителей Конгресса США, посвященных выяснению обстоятельств его госпитализации в начале января, выступил с оценкой, что поражение Украины может грозить прямым военным столкновением России и НАТО.