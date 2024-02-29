Зеленский назначил нового командующего

Президент Украины Владимир Зеленский уволил Олега Гуляка с должности командующего Сил логистики ВСУ и назначил Владимира Карпенко.

Гуляк, который является генерал-майором, возглавлял Силы логистики с 2021 года.

Новоназначенный глава Карпенко по состоянию на 2021 год занимал должность командующего логистики Командования Сухопутных войск ВСУ. Имеет звание бригадного генерала. В 2022 году ему вручили ордена Богдана Хмельницкого II и III степеней.