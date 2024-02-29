В ЕС задумались, как защитить Молдову

Европейские государства обсуждают, как усилить военную поддержку Молдовы на фоне все более агрессивных дестабилизационных усилий со стороны России. Об этом заявил заместитель спикера Министерства иностранных дел Франции Кристоф Лемуан, сообщает Reuters.

По его словам, в ближайшие дни этот вопрос поднимут европейские министры иностранных дел и обороны на встрече в Париже, посвященной усилению поддержки Украины. Вероятной датой встречи называют 7 марта.

Министры, в частности, планируют обсудить конкретные идеи по киберзащите, производству оружия, защите стран, которым угрожает Россия, в частности Молдовы, защите границы Украины с Беларусью и операций по разминированию.

«Молдова сталкивается со все более агрессивными попытками дестабилизации. И здесь очень внимательно следят за ситуацией в Приднестровье», - сказал Лемуан журналистам.