Шольц: «Не хочу, чтобы немецкие ракеты били по Москве»

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что воздерживается от поставок крылатых ракет Taurus Украине, потому что они могут поражать цели в Москве.

«У (ракеты) Taurus дальнобойность 500 километров, и если ее неверно применить, то она может поразить цель где-нибудь в Москве», - заявил Шольц в ходе разговора с гражданами в Дрездене.

Канцлер в очередной раз заявил, что для обеспечения контроля над применением ракет Taurus необходимо было бы отправить в Украину немецких военнослужащих, однако, по словам Шольца, это исключено.