США пообещали быстрый ответ России и Ирану

Международное сообщество ответит быстро, если Иран пойдет дальше и продаст России баллистические ракеты, заявил представитель Госдепа Мэтью Миллер.

"Это еще один признак углубления военного партнерства между Ираном и Россией, поскольку мы неоднократно публично предупреждали, что это партнерство является вредным для Украины, для соседей Ирана и для международного сообщества", - говорится в заявлении.

По его словам, США продемонстрировали способность принимать меры и реагировать на военное партнерство между Россией и Ираном.

Также Миллер обратил внимание на тесную координацию с их партнерами и союзниками.

"Если Иран пойдет дальше и продаст России баллистические ракеты, я могу заверить вас, что международное сообщество ответит быстро", - сказал он.