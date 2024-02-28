Эйнулла Фатуллаев, Офаким - Сдерот - Беэри - Реим - подступы к сектору Газа 01:11

Израиль загоняют в тупик. Методично и коварно, последовательно и вероломно… Израильское общество просыпается и засыпает с одним вопросом на устах: состоится ли сделка с ХАМАС? И удастся ли вызволить из плена оставшихся заложников? Никто не знает, сколько заложников осталось в живых, но правительство Израиля требует выдачи не только оставшихся в живых, но и тел замученных и загубленных жертв террора. «Знаете ли, в чем наша главная беда? Боевики ХАМАС насиловали всех заложниц. У нас есть информация, что многие из них уже беременны», - рассказывает мне один из действующих офицеров израильской армии.

Мрачный и подавленный, скорым шагом иду по обезлюженным улицам Офакима. Многие жители после освобождения города вернулись в свои дома, но все еще опасаются пеших прогулок в городе. Передвигаются в основном на своих автомобилях. Почти ни одного пешехода, кроме военнослужащих в хаки – срочников и резервистов. Израильская армия громко предупреждает о ракетных обстрелах и бомбардировках всего за считанные секунды до начала атаки. Можно и не успеть дойти до бомбоубежища… Держим путь в соседний Сдерот – почти неосовковый город, заселенный большей частью горскими евреями – выходцами из Азербайджана. Наряду с иранскими и иракскими сефардами в Сдероте получили путевку на «вторую жизнь» большинство горских евреев из Северного Кавказа. А отсюда до сектора Газа по прямой всего 3-4 километра. На улицах – ни единой души. В сером одичалом городке изредка встречается лишь большущий черный джип хасидов со специально установленными динамиками на крыше, откуда раздается рев иудейской молитвы. Сталкиваюсь с этим автомобилем почти на каждом перекрестке. Хасид подзывает меня: «Откуда вы и почему разгуливаете по нашему городу?» При названии моей страны хасид улыбается и вежливо подносит слоган с иудейской молитвой…

В городе исчезли и развалины местного полицейского управления, за который разгорелась битва между боевиками ХАМАС, вторгнувшимися в город, и израильской армией. Вооруженный полицейский, чьи родители – горские евреи - когда-то переехали сюда из Азербайджана, горделиво показывает на недавно построенное новое здание полиции. В этом городе больше нечего делать. Тем более что боевики ХАМАС хоть и изредка, но все же подвергают обстрелам город самодельными ракетами. Держим путь в сторону Газы. Пытаемся попасть на территорию кибуца Кфар-Аза, расположенного в трех километрах от сектора. После массовой резни во время кровавого октября оставшиеся в живых покинули поселок. Едем дальше. Подъезжаем к воротам кибуца Беэри. У входа установлен КПП израильской армии. Нам разрешают пройти на территорию кибуца – в райский уголок зеленого оазиса среди пустыни. Впечатляет безупречная инфраструктура, небольшой, ухоженный поселок с развитыми средствами производства… До нападения ХАМАС, боевики которого свирепо расправились даже с детьми, разграбили и сожгли дома, в кибуце проживало чуть более тысячи человек. Выжившие и спасенные уехали. Навсегда ли? Как рассказывают военные, часть жителей покинули Беэри еще в 2008 году после обстрела гранатометами из Газы. Кто вернется на сей раз, поставив под угрозу жизнь своих семей и детей?.. Доехать бы до кибуца Реим! Однако вся территория этой коммуны оцеплена войсками. В Реим – в это уникальное место слияния ручьев бескрайнего Негева уже не попадешь. Справа стоит захваченная в кровавом октябре военная база ЦАХАЛ…

Тяжело выразить и описать чувства и эмоции на месте резни участников музыкального фестиваля. После разыгравшейся трагедии и драматического сражения на месте гибели мирных израильтян возник импровизированный мемориал, созданный родителями и родственниками погибших и захваченных юношей и девушек. На протяжении часов, а порой и дней родственники безмолвно стоят рядом у фотографий убитых и захваченных. Здесь они находят отдушину. Здесь теряют ощущение и восприятие времени. Под фотографией еще совсем неокрепшего юноши стоит забитая горем и страданием мать, крепко обняв дерево. С закрытыми глазами, часами напролет она о чем-то ему рассказывает… Услышит ли он ее? Кто-то говорит, что эта мать приходит сюда, как и многие другие, почти каждый день. Она находит успокоение там, где был убит ее сын. Чуть дальше пожилой мужчина уперся одним локтем в камень, а другим в колено. Устремив взгляд на фотографию своей дочери, рядом с которой не гаснет горящая свеча… Десятки еврейских солдат крепко схватив друг друга за плечи распевают то ли псалом, то ли грустную песню, как и свои далекие предки, которые некогда возвращались из Вавилонского изгнания.

Стоит всеобщий плач, а вдали раздается привычная для этого края артиллерийская канонада, которая уносит жизнь других людей. Никто, кроме нас, не замечает и не откликается на непрерывный грохот снарядов. Все убиты собственным горем. Никому нет дела до чужого горя. Мы пытаемся проехать в Газу. Почти подошли к подступам сектора. Однако на севере города разворачивается чужая для евреев трагедия. То самое прошедшее в Реиме эхо канонады израильской артиллерии сегодня унесло жизнь 77 невинных жителей Газы. А кто будет их оплакивать? Кто будет обнимать деревья вместо сыновей и дочерей? Или ненависть арабских матерей к евреям сильнее любви к своим детям? Кто знает?! «Не идите туда. Там смерть. Что вы будете искать в руинах?» - останавливает нас рослый Голан Леви, который представился, как израильский инструктор в Великобритании. К вечеру стало ясно, что руководство ХАМАС поставило под угрозу сделку по обмену заложников, намеченную в канун священного Рамазана. Всему виной это самое проклятое эхо канонады. Число погибших на севере Газы достигло 104 человек! «Не идите туда – там смерть и руины!» Слова Леви все еще на слуху… * * *

Да, Израиль загоняют в тупик. Последовательно и вероломно. Если ХАМАС сорвет намеченную сделку, то Нетаньяху обязан начать наступление на Рафах, куда отошли передовые батальоны палестинской военизированной группировки. Хотя главе правительства Израиля под натиском внутреннего давления ничего не оставалось, как заявить, что спецоперация будет продолжена даже в том случае, если ХАМАС исполнит все условия договоренности. Без взятия Рафаха Израилю не удастся окончательно завершить начатую войну в Газе. Тем более, по сей день ЦАХАЛ не удалось установить полный контроль даже над северной частью города, в туннелях которого по-прежнему орудуют боевики ХАМАС. Подземный город все еще в руках палестинцев. Главная проблема нынешнего правительства Израиля заключается в том, что после ХАМАС, Ирана, Египта и других региональных игроков главным противником продолжения спецоперации в Газе является администрация Байдена. Спецоперация по взятию полуторамиллионного Рафаха обернется военной и гуманитарной катастрофой – без применения авиации, против чего возражают американцы, город не взять. А применение военной авиации приведет к катастрофическим последствиям – неисчислимым жертвам среди мирного населения города. Что делать?! Этот вопрос поставили ребром перед Нетаньяху и его правительством как никогда. Парадокс заключается в том, что нынешнее правительство Израиля может проиграть аж при двух сценариях развития ситуации. По всей видимости, Нетаньяху не удастся переубедить администрацию Байдена, поскольку наступление на Рафах приведет в действие «Хезболлу», а значит, и Иран с его сателлитами. Что предвещает большую региональную войну. В которой Израиль может остаться без поддержки своего стратегического союзника. Можно со стопроцентной уверенностью предположить, что парализованный Конгрессом и Трампом Байден накануне выборов не пойдет на большую войну на Ближнем Востоке.