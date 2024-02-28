Госдеп об угрозах Путина

США уже предупредили Россию о последствиях применения ядерного оружия. Угрозы со стороны российского президента Владимира Путина являются безответственными, заявил спикер Госдепартамента США Мэтью Миллер.

"Мы не в первый раз видим безответственную риторику Владимира Путина", - отметил Миллер.

По его словам, такие заявления со стороны лидера государства с ядерным оружием являются недопустимыми.

"Мы общались в прошлом приватно и непосредственно с Россией о последствиях применения ядерного оружия", - добавил спикер.

Он рассказал, что пока признаков того, что Россия готовится применить ядерное оружие, нет. Но США продолжают внимательно следить за ситуацией.