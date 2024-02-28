Трамп назвал Байдена «продажным» и предложил ему сдать тест

Сдавший два теста на умственные способности экс-президент США Дональд Трамп предложил сделать то же самое нынешнему американскому лидеру Джо Байдену.

«Продажный Джо Байден должен сдать тест на умственные способности. Быть может, таким образом мы сможем выяснить, почему он принимает такие плохие решения. Я сдал два теста, и оба успешно. Все президенты и все те, кто претендует на пост президента, должны в обязательном порядке сдавать такой тест!» - написал он на своей страницей в социальной сети Truth Social.

Как следует из опубликованного в среду заключения лечащего врача Кевина О’Коннора по итогам регулярного медицинского осмотра президента, здоровье Байдена в полной мере позволяет ему исполнять обязанности президента США.