В Конгрессе США провалилась попытка антитурецких сил

Как передает ТАСС, предпринял эту попытку член Сената Конгресса Рэнд Пол (республиканец от штата Кентукки). Он выработал проект совместной резолюции Палаты представителей и Сената Конгресса, запрещающей администрации США поставку Турции новых самолетов F-16, сопутствующего оборудования и оружия, а также модернизацию уже имеющейся у Анкары этой военной техники.

Однако с учетом проходящего в четверг в верхней палате Конгресса процедурного голосования по вопросу о возможном рассмотрении документа было принято решение отклонить эту инициативу.

О выдаче разрешения на продажу Турции истребителей F-16, комплектов для модернизации этих самолетов и других систем на $23 млрд исполнительная ветвь власти США объявила в конце января. Как уточнялось, речь шла о поставке 40 новых F-16, модернизации 79 уже имеющихся у Анкары этих летательных аппаратов, а также продаже ей запчастей и различных систем, в том числе навигации и связи. Законодательная ветвь власти США обладает полномочиями в течение 30 дней блокировать предлагаемые американской администрацией крупные контракты на экспорт оружия и военной техники. Для этого требуется одобрение соответствующей резолюции в Палате представителей и Сенате. Однако затем президент США может воспользоваться правом вето в отношении такой резолюции. Для преодоления вето Конгрессу требуется большинство в две трети голосов как в Сенате, так и в Палате представителей.