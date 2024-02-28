По сообщению Избирательного штаба Ирана, они будут работать в течение 10 часов, до 18:00 по местному времени. Однако, как ранее сообщил агентству Mehr представитель ведомства Мохсен Ислами, в случае необходимости голосование будет продлено.

В Иране избирательные участки начали работу для голосования на выборах в Совет экспертов и Меджлис (однопалатный парламент) во всех провинциях в 08:00 по местному времени (08:30 по бакинскому времени).

«Порядка 60 млн иранцев в этом году имеют право голоса, и для того, чтобы воспользоваться этим правом, избирателю необходимо будет предъявить один из пяти документов удостоверения личности», - указал Эслами.

По данным Всемирного банка за 2022 год, в Иране проживает более 88 миллионов человек.

Выборы в Совет экспертов проводятся в Иране каждые 8 лет. В этом году Совет стражей Конституции (надпарламентский орган, состоящий из представителей духовенства) рассмотрел более 500 заявок на соответствие каждого кандидата необходимым условиям и допустил до участия лишь 144 претендента. До участия в выборах в Меджлис допущено 14 912 кандидатов, что составило 73% от общего количества заявок. На одно место в парламенте претендует 51 человек.

Обеспечивать безопасность на выборах будут 190 тыс. военнослужащих и представителей органов правопорядка по всей стране, а для доставки избирательных урн из отдаленных регионов страны будут задействованы вертолеты из состава ВС Ирана. Также все службы, обеспечивающие национальную безопасность, включая пограничную, будут приведены в состояние повышенной готовности.

Совет экспертов - государственный орган в Иране, в который входят 88 авторитетных богословов. Его основной функцией является избрание руководителя и духовного лидера страны. Кроме того, в его обязанности входит разработка поправок к Конституции и вынесение решения об отставке руководителя Ирана в случаях, предусмотренных конституцией.

Меджлис состоит из 290 депутатов. В Конституции страны предусмотрена возможность изменения числа членов парламента с учетом политических, географических и иных факторов - каждые 10 лет число депутатов может быть увеличено на 20 человек. За религиозными меньшинствами закреплено пять мест: ассирийские христиане и халдеи вместе выбирают одного депутата, армянские христиане - двух, иудеи и зороастрийцы - по одному. Срок депутатских полномочий - четыре года.