Франция заказала для Украины сотню беспилотников

Франция купит у производителя беспилотных летательных аппаратов Delair 100 дронов для Украины. Уже этим летом БпЛА отправят в Киев. Об этом сообщил министр обороны Франции Себастьян Лекорню на своей странице в соцсети X.

«Франция заказывает у Delair 100 боеприпасов с дистанционным управлением, которые поступят в Украину этим летом», - написал Лекорню.

Он подчеркнул, что французский военно-промышленный комплекс получит заказ на изготовление двух тысяч таких беспилотников: «В целом в нашей оборонной промышленности будут заказаны две тысячи дистанционно управляемых беспилотников. Для нужд наших войск и нужд Украины».

Delair — французский производитель беспилотников, которые используются в различных сферах. Штаб-квартира компании расположена в Тулузе.