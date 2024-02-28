Мадуро призвал Венесуэлу готовиться к «вторжению США»

«Вчера в одной радиопередаче говорилось о волне насилия в Венесуэле в ближайшие дни, о том, что Венесуэла уже неуправляема и распадается на пять независимых республик... Организация американских государств уже готовится применить к Венесуэле Межамериканский договор о взаимной помощи и силы быстрого реагирования морской пехоты должны быть готовы к вторжению в Венесуэлу»,— сказал Мадуро на антиимпериалистическом митинге в Каракасе. Его цитирует ТАСС.

В декабре 2023 года Мадуро подписал указы о включении в состав страны западной части соседней Гайаны — района Эссекибо. Регион получил название Гайана-Эссекибо и стал «24-м штатом» Венесуэлы. 24 декабря Великобритания объявила об отправке к берегам Гайаны патрульного корабля в знак дипломатической и военной поддержки этой страны. В январе 2024-го заместитель помощника главы Пентагона Дэниел Эриксон совершил визит в Гайану и заявил о ее поддержке со стороны США. В начале февраля The Wall Street Journal сообщила, что Венесуэла наращивает военный контингент на границе с Гайаной.