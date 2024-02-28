Премьер Албании Эди Рама в Баку фото

Премьер-министр Республики Албания Эди Рама 1 марта прибыл с рабочим визитом в Азербайджан.

В Международном аэропорту Гейдар Алиев, где развевались государственные флаги двух стран, в честь премьер-министра Албании был выстроен почетный караул.

Эди Раму в аэропорту встретили министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов, заместитель министра иностранных дел Фариз Рзаев и другие официальные лица.