Баку выступает за диверсификацию маршрутов поставок и источников энергоресурсов. Об этом сказал президент Ильхам Алиев на 10-м министерском заседании в рамках Консультативного совета Южного газового коридора и 2-м министерском заседании в рамках Консультативного совета по зеленой энергии.

«Наша позиция по диверсификации всегда была и остается следующей: диверсификация должна заключаться как в диверсификации маршрутов поставок, так и в диверсификации источников. Сегодняшняя геополитическая ситуация в Евразии с точностью доказывает, что мы именно это должны были делать», - подчеркнул глава государства.

Президент Алиев в своем выступлении отметил, что Азербайджан зарекомендовал себя в качестве надежного партнера: «Наше слово так же значимо, как и наша подпись».

Глава государства выразил уверенность, «что все планы, которые мы наметили, будут реализованы», подчеркнув, что итоги только прошлого года свидетельствуют об этом.

Ильхам Алиев также сообщил, что в первом квартале следующего года начнется добыча природного газа в рамках проекта по освоению глубоководной части блока «Азери-Чираг-Гюнешли»: «Это очень перспективная структура с очень крупным объемом залежей». Заявив, что «Азери-Чираг-Гюнешли» уже долгое время является основным источником экспорта азербайджанской нефти, глава государства отметил, что этот блок месторождения станет дополнительным источником поставок азербайджанского газа наряду с месторождениями «Шахдениз» и «Апшерон».