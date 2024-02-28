Кампания для предпринимателей «Микрокредит с кешбэком» от Банка Республика
Банк Республика, который всегда радует своих клиентов интересными и выгодными акциями, сделал очередное новшество для владельцев малого бизнеса. Так, впервые предприниматели, взявшие микро- и агрокредиты, получат возможность заработать КЕШБЭК.
В рамках новой акции «Микрокредит с кешбэком» клиенты, взявшие кредит в Банке, заработают КЕШБЭК в размере до 2% от суммы ежемесячной выплаты процентов в первые 3 месяца срока! Для этого клиентам достаточно вносить платежи по кредиту согласно графику без задержек.
Годовая процентная ставка по кредитам – мин. 10%, максимальная сумма – до 50 000 манатов, срок – до 48 месяцев.
Другие особенности кампании:
• Возможность получения кредита без поручителя и траншами (по частям);
• Предоставление кредита без комиссии в зависимости от обеспечения;
• Возможность открытия кредитной линии;
• Льготный период до 12 месяцев;
• Свободный график платежей;
• Отсутствие требований по страхованию и затрат на оценку.
Кампания продлится до 1 апреля 2024 года. Кредиты предоставляются для деловых людей, занимающихся предпринимательской деятельностью в сфере торговли, сельского хозяйства, обслуживания, производства, транспорта и строительства.
Более подробную информацию можно получить на официальном сайте банка, на страницах банка в facebook, instagram, linkedin, telegram или позвонив в Call Center Банка по номеру 144.