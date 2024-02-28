Кампания для предпринимателей «Микрокредит с кешбэком» от Банка Республика

Банк Республика, который всегда радует своих клиентов интересными и выгодными акциями, сделал очередное новшество для владельцев малого бизнеса. Так, впервые предприниматели, взявшие микро- и агрокредиты, получат возможность заработать КЕШБЭК.

В рамках новой акции «Микрокредит с кешбэком» клиенты, взявшие кредит в Банке, заработают КЕШБЭК в размере до 2% от суммы ежемесячной выплаты процентов в первые 3 месяца срока! Для этого клиентам достаточно вносить платежи по кредиту согласно графику без задержек.