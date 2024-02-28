Российский президент Владимир Путин публично намекнул, что он был бы открыт к обсуждению вопроса о прекращении войны в Украине на условиях Москвы. Контуры сделки, которую, вероятно, он хочет заключить, можно увидеть в проекте мирного договора, составленном российскими и украинскими делегациями в апреле 2022 года. Об этом пишет The Wall Street Journal.

В документе, датированном 15 апреля 2022 года, описывается, как участники переговоров с обеих сторон стремились положить конец боевым действиям, согласившись превратить Украину в "постоянно нейтральное государство, не участвующее в военных блоках", запретив ей восстанавливать свои вооруженные силы при поддержке Запада и оставив Крым под фактическим контролем России.

В проекте соглашения говорилось, что Украине, несмотря на возможность вступления в ЕС, не будет разрешено вступать в военные союзы, такие как НАТО. На украинскую землю не будет допускаться иностранное оружие. Вооруженные силы Украины будут сокращены до определенного размера. Россия стремилась ограничить все - от численности войск и танков до максимальной дальности стрельбы украинских ракет.

Крымский полуостров останется под влиянием Москвы и не будет считаться нейтральным. Москва также настаивала на том, чтобы русский язык действовал наравне с украинским в правительстве и судах, что, согласно проекту документа, не было поддержано Киевом.

Вопрос о будущем востока Украины, захваченного Россией в 2014 году, не был включен в проект, оставив его на усмотрение Путина и Зеленского в ходе личных переговоров.

Проект договора с Украиной предусматривал запрет на иностранное оружие, "включая ракетное оружие любого типа, вооруженные силы и формирования". Москва хотела, чтобы численность Вооруженных сил Украины составляла 85 тысяч военнослужащих, 342 танка и 519 артиллерийских орудий. Украинские переговорщики хотели иметь 250 тысяч военнослужащих, 800 танков и 1900 артиллерийских орудий, говорится в документе. Россия хотела, чтобы дальность действия украинских ракет была ограничена 40 километрами.