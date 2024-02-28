В Сальяне убили бывшего главврача и его супругу

В Сальянском районе в селе Керимбейли убита супружеская пара.

Как сообщили haqqin.az в пресс-службе МВД, 1 марта около 10:30 в полицию поступила информация о том, что в селе Керимбейли в доме нашли тела Исрафила Мамедова (1956 г.р.) и его супруги Мунаввар Мамедовой (1963 г.р.) со следами насилия.

В Ширванской региональной группе пресс-службы МВД заявили, что проводятся оперативно-розыскные мероприятия. Будет предоставлена дополнительная информация.

По данным АПА, И.Мамедов ранее работал главным врачом поликлиники Сальянской центральной районной больницы.

Жители села рассказали haqqin.az, что супруги Мамедовы проживали одни, в селе их уважали. Их сын, также врач, работает в одной из больниц Сумгаита.