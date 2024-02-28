50 участниц программы Parla, созданной NEQSOL Holding, были отобраны в прошлом году из числа 674 заявительниц на основе установленных сторонами критериев, включая их успехи в образовании и финансовое положение. Участницы программы будут получать ежемесячные выплаты на свои счета до момента окончания обучения. Кроме того, NEQSOL Holding предлагает отобранным участницам обширный набор программ, таких как стажировки, наставничество, а также предоставляет им доступ к программам ведущих мировых университетов и инструментам обучения на платформе LinkedIn посредством NEQSOL Academy.

Выступая на мероприятии, Глава азербайджанского офиса NEQSOL Holding Имран Ахмадзада подчеркнул, что поддержка образования является важной составляющей стратегии корпоративной социальной ответственности холдинга, а инклюзивность – одна из его основных ценностей. Ссылаясь на название программы, Parla, что в переводе на русский язык означает «блистайте», он добавил: «От вас мы ожидаем только одного: блистайте! Раскройте свой полный потенциал. Будьте сильными, образованными и готовыми к новым вызовам. Блистайте так ярко, чтобы вы могли осветить путь для других студенток. Просто будьте блистательными! Мы будем рядом с вами, чтобы поддержать вас в этом пути».