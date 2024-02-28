В Азербайджане подешевеет бензин?
Кабинет Министров внес изменения в «Акцизные ставки на ввозимые на территорию Азербайджанской Республики подакцизные товары».
Согласно изменению, до 31 декабря 2024 года снижены ставки акцизов на бензин с октановым числом менее 95 - с 200 манатов до 1 маната за тонну.
Другим решением Кабмина таможенная пошлина на этот бензин отменена до 31 декабря 2024 года.
Настоящее Решение вступает в силу с 1 марта 2024 года.
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