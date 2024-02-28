В соответствии с планом подготовки на текущий год, утвержденным министром обороны генерал-полковником Закиром Гасановым, продолжаются тактико-специальные учения с частями и подразделениями Сил специального назначения на тему «Ведение боевых операций в условиях сугробов и суровых морозов». Об этом сообщается на сайте оборонного ведомства Азербайджана.

Согласно сообщению, спецназ, совершивший тактические передислокации на лыжах в высокогорной местности, выполнил задачи по скалолазанию и преодолению препятствий в заснеженной местности, оказанию первой медицинской помощи раненому военнослужащему, эвакуации его транспортными средствами, предназначенными для труднопроходимой местности, другие задачи по ведению специальных операций.