Мурсал Ибрагимов начал чистки в Госслужбе

В Государственной службе по мобилизации и призыву на военную службу начались кадровые реформы. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Согласно сообщению, приказом начальника Госслужбы Мурсала Ибрагимова ряд руководителей районных управлений освобождены от занимаемых должностей и взяты в распоряжение. Кроме того, в целях ротации произведена смена места работы некоторых глав районных подразделений.

В Госслужбе отметили, что целью кадровых перестановок является организация более прозрачного, честного обслуживания и повышение удовлетворенности граждан. Реформы в данном направлении продолжатся.