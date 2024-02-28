В Армении обсуждают судьбу российских пограничников
Армянские власти обсуждают целесообразность присутствия пограничников ФСБ России в ереванском аэропорту "Звартноц". Об этом на брифинге заявил секретарь правящей парламентской фракции "Гражданский договор" Артур Ованнисян.
"Да, депутатов фракции "Гражданский договор", как и большую часть нашего общества, беспокоит то, что в аэропорту "Звартноц" стоят российские пограничники. Этот вопрос в повестке нашей политической команды, идут обсуждения, и когда будут решения, мы все об этом узнаем. Эти вопросы возникли не через 6 лет, многочисленные реалии проявились в течение 6 лет, следовательно, каждое событие должно нести за собой определенные суждения, действия и решения", - отметил он.