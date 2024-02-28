Французы пошли на попятную

Франция не намерена отправлять свои войска в Украину. Об этом заявил глава МИД республики Стефан Сежурне в эфире радиостанции France Inter.

"Французы не будут умирать за Украину. Мы не будем отправлять войска", - сказал он.

26 февраля президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что на встрече в Париже, где представители около 20 западных стран обсуждали дальнейшую поддержку Украины в конфликте с РФ, поднималась тема возможной отправки сухопутных войск западных стран в Украину. По его словам, участники не пришли к консенсусу по этому вопросу, однако такого сценария в будущем исключать нельзя. После конференции представители большинства стран-участниц заявили, что не планируют направлять войска в Украину и тем более выступают против их участия в боевых действиях против России.