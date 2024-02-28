Партия Пашиняна приветствует переговоры Баку и Еревана

Правящая в Армении партия «Гражданский договор» приветствует перезапуск переговоров между Баку и Ереваном . Об этом заявил депутат фракции «ГД» Владимир Варданян, комментируя встречу глав МИД Армении и Азербайджана в Берлине.

На вопрос журналиста, встреча проходила при посредничестве Германии или была двусторонней, а Берлин лишь предоставил площадку, секретарь фракции Артур Ованнисян заявил, что считает эффективной все те площадки, на которых будут зафиксированы и сохранены обговоренные принципы.

«В ходе встречи в Гранаде Германия также подписалась под документом, фиксирующим наши принципы. Следовательно, мы приветствуем все площадки, где уважают эти принципы. И приветствуем переговоры в любом формате, которые ведут к миру в регионе», - сказал он.

Переговоры министров иностранных дел Джейхуна Байрамова и Арарата Мирзояна прошли в Берлине 28-29 февраля. Министры и возглавляемые ими делегации обсудили позиции по положениям проекта двустороннего соглашения «Об установлении мира и межгосударственных отношений между Арменией и Азербайджаном». Было выражено взаимное согласие продолжить переговоры по открытым вопросам.