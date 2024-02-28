В массовом захоронении в Ходжалы обнаружены останки еще пяти человек. Информацию об этом распространила пресс-служба Генеральной прокуратуры.

Напомним, 21 февраля в Ходжалинскую районную прокуратуру поступила информация о массовом захоронении, обнаруженном во время земляных работ в центральной части освобожденного от оккупации города Ходжалы.

В результате проведенных процессуальных действий было установлено, что обнаруженные на территории человеческие останки принадлежат как минимум четырем лицам (в том числе, предположительно, 1 ребенку примерно 4-5 лет), что их подвергали пыткам, связав веревками, и они были захоронены больше 25 лет назад.