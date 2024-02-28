Икрам Нур, автор haqqin. az 12:50

Тегеран, опасаясь открытой войны с Вашингтоном, пытается заставить свои прокси ограничить нападения на военные объекты США на Ближнем Востоке. Достаточно было Белому дому проявить твердость и нахмурить брови, как Тегеран сдал назад. 170 нападений иранских прокси на американские военные объекты в Ираке и Сирии с октября по январь включительно – и ни одной серьезной атаки с 2 февраля, когда американцы предупредили, что игры кончились и отвечать они будут жестко и масштабно.

В конце января Исмаил Каани, командующий силами «Аль-Кудс», провел в Тегеране и Багдаде цикл совещаний - с командованием КСИР, с отделами канцелярии верховного лидера, с советническим аппаратом в Сирии и, естественно, с лидерами своих прокси, включая ливанскую «Хезболлу», иракские группировки «Катаиб Хезболла» и «Харакат ан-Нуджаба». Вызывались на совещание и представители хуситов – но об их поведении чуть позже. То есть руководитель сил «Аль-Кудс» собирал всех, кто причастен к деятельности трансграничной иранской «Оси сопротивления». Тут-то для как Исмаила Каани, так и руководства «Оси» и открылись весьма неприятные вещи, которые в управленческой науке называются «утратой контроля». Требования Каани и иранской стороны в целом снизить до минимума число террористических атак на американские объекты встретили ожесточенное сопротивление иракских группировок, утверждавших, что их борьба с американцами является неотъемлемой частью как их идеологии, так и идентичности. А потому приостановить ее ну никак невозможно – «народ не поймет». Хуситы же возражать против изменения стратегии не стали. Не высказали ни слова против. Просто покинули совещание, категорически отказавшись в дальнейшем обсуждении участвовать. Да еще и перед уходом обвинили иранцев и лично Каани в «ревизионизме» и «соглашательстве с американским империализмом и еврейским сионизмом». Что стало настоящим ледяным душем для иранцев.

С иракскими группировками все же удалось договориться, пообещав им помощь в развертывании на территории Ирака производства каптагона. Хуситы же до сих пор не идут на контакт, делая на морских торговых путях то, что нужно им. И не обращая внимание на то, как их действия соотносятся с интересами Ирана. И у Тегерана нет сил, чтобы заставить их действовать иначе. Типичная утрата контроля, бунт одних и угроза бунта у других. А рейтинг Каани как управленца теперь в Тегеране ниже плинтуса. И хотя речь о его отставке не идет, но шепоток в иранских верхах уже пошел. Опасный для Каани шепоток, учитывая нынешние нравы иранского истеблишмента. Это покойный Касем Сулеймани держал иранских прокси на коротком поводке и в строгом ошейнике. Причем такие демарши были невозможны или вообще заканчивались для их инициаторов весьма печально. Он был полностью погружен в специфику региона, знал всю подноготную, в том числе и финансовую, своих «подсоветных», все их внутренние «терки», был в курсе всех их бизнес-движений, часы проводил в беседах, распивая с ними чай. К тому же держал их в постоянном напряжении внезапными инспекциями, которые всякий раз были как снег на голову. Каани избрал совершенно другой стиль руководства – минимум работы в поле, минимум внимания мелочам и личным контактам, задавал, так сказать, общие направления работы. Что с такой публикой совершенно порочно, хотя бы потому, что при Сулеймани контроль над ними был полным – при Каани стал во многом номинальным.