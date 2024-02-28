Азербайджан официально свободен от чумы

Отчет, представленный Агентством пищевой безопасности Азербайджана (AQTA) в соответствии с процедурными правилами Всемирной организации здоровья животных (ВТО), был рассмотрен на заседании научной комиссии организации 12-16 февраля 2024 года. На заседании в соответствии с «Кодексом здоровья сухопутных животных», учитывая обращение Азербайджана о признании его страной, свободной от чумы мелкого рогатого скота, соответствующей спецгруппой государств-членов был утвержден указанный отчет.

На основании письма, поступившего в агентство за подписью генерального директора ВТО, научная комиссия пришла к выводу, что Азербайджан отвечает требованиям для признания его свободной от чумы мелкого рогатого скота страной. Было отмечено, что на высшей Генеральной сессии Ассамблеи представителей ВТО, которая состоится в мае текущего года в Париже, Баку будет предоставлен официальный статус и специальный сертификат.

Следует отметить, что утверждение статуса освобождения от указанного заболевания является, прежде всего, проявлением высокого доверия OHST к ветеринарной системе Азербайджана, что создает условия для применения аналогичного подхода к другим особо опасным болезням животных. С другой стороны, статус расширит возможности для экспорта мелкого рогатого скота и продукции из него, а также транзитных перевозок через территорию Азербайджана.