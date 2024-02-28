Турецкий гинеколог судится с азербайджанским адвокатом
Турецкий гинеколог, специалист по искусственному оплодотворению Ондер Тулумбаджи, подал в суд на адвоката Акрама Гасанова. Причиной стало заявление адвоката по поводу судебного дела об искусственном оплодотворении.
Как сообщает haqqin.az, Тулумбаджи обратился в Хатаинский районный суд по особому обвинению и потребовал привлечь адвоката к ответственности по статье 147 (клевета) УК Азербайджана. Заседание суда по рассмотрению дела состоится сегодня. Ондер Тулумбаджи много лет работает в Азербайджане. Он прославился рекламой искусственного оплодотворения.