Беспилотники атаковали военный завод в России

Завод имени Свердлова в Дзержинске Нижегородской области РФ в ночь на 1 марта был атакован беспилотниками.

Сообщения о взрывах в районе завода сначала появились в местных пабликах. Позднее об атаке трех беспилотников сообщили глава города Иван Носков и Минобороны РФ.

«Жертв и разрушений нет, на месте работают экстренные службы. Промышленные объекты функционируют в штатном режиме», — написал Носков.

Минобороны РФ объявило, что в Нижегородской области были «перехвачены» три украинских беспилотника самолетного типа.

Завод имени Свердлова производит взрывчатку и продукцию оборонного назначения.