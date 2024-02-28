Экс-министр обороны Армении: Переговоры предпочтительнее, чем военные действия

Любые переговоры куда более приемлемы, чем военные действия. Об этом на брифинге в Национальном собрании Армении заявил глава парламентской фракции оппозиционного блока «Армения», экс-министр обороны республики Сейран Оганян, комментируя армяно-азербайджанские переговоры при посредничестве Германии.

"Но мы видели из их заявлений, что они договорились высказаться один за другим. Неясно, каковы принципы и порядок вопросов", - добавил он.