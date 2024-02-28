У Пашиняна заявили: Только с Европой мы сможем развиваться

Армения готова к установлению более тесных отношений с Евросоюзом. Об этом на традиционных брифингах в Национальном собрании заявил 1 марта секретарь парламентской фракции правящей партии «Гражданский договор» Артур Ованнисян, комментируя заявления спикера парламента Армении Алена Симоняна о том, что страна должна стремиться стать кандидатом в члены ЕС.

Он напомнил, что премьер-министр Армении Никол Пашинян публично заявил о готовности страны сблизиться с ЕС настолько, насколько готов сам ЕС. Заявление же спикера, отметил Ованнисян, следует рассматривать в контексте этой политической линии.

Депутат подчеркнул: сближение с ЕС для Армении важно по нескольким причинам. В первую очередь, он отметил роль наблюдательской миссии ЕС. Кроме того, подобное сближение, по его мнению, важно и с точки зрения необходимости новых рынков сбыта.

«Сближение с Евросоюзом логично также с точки зрения развития демократии и в целом цивилизационного развития страны. Установление более тесных отношений со странами ЕС - важный пункт повестки дня нашей политики», - заявил Ованнисян.

В свою очередь, глава постоянной парламентской Комиссии по государственно-правовым вопросам, депутат от правящей партии «Гражданский договор» Владимир Варданян отметил, что из четырех соседей Армении двое являются кандидатами в члены ЕС, что в определенной степени передвигает границы вступления в ЕС к Армении.

«Право на участие страны в интеграционных процессах является суверенным правом каждого государства. Никто не опровергнет тот факт, что с точки зрения экономической интеграции пример ЕС является одним из лучших, если не наилучшим», - подчеркнул Варданян.