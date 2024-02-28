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Гроб с телом Алексея Навального привезли в церковь в Марьино, где состоится отпевание политика. Прибытие катафалка собравшиеся у храма встретили криками «Навальный» и аплодисментами. Посол США, Германии, Франции и ряда стран Евросоюза приехали к храму, где скоро пройдет отпевание Алексея Навального, сообщает Telegram-канал Sota. pic.twitter.com/TqJtOrVTiw — Newsfeed (@Newsfeed883920) March 1, 2024

* * * 13:42 В Москве сегодня хоронят оппозиционного политика Алексея Навального. Отпевание Навального начнется в 14:00 мск в храме «Утоли моя печали» в московском районе Марьино, где жил политик. Затем состоятся похороны на Борисовском кладбище, оно расположено недалеко от храма, на другом берегу реки Москвы. Родственникам Алексея Навального пока не выдали тело для похорон. Об этом сообщает пресс-секретарь политика Кира Ярмыш. «Родственники приехали к моргу в 10 утра, когда им должны были выдать тело Алексея. Тело не выдали до сих пор. График пока не сдвигается, но, возможно, будут задержки», - пишет Ярмыш в соцсетях.

Сотни людей собрались у церкви. На фото и видео с места видно, что длинная очередь выстроилась вдоль металлических заграждений, установленных полицией с раннего утра. Как сообщает «Медиазона», коридор из металлических ограждений выстроен от станции метро «Марьино» до церкви; у храма множество полицейских автомобилей и автозаков. Силовики проверяют документы и личные вещи прохожих.