Хикмет Гаджиев: Азербайджан ожидает разъяснений от Армении
Азербайджан ожидает разъяснений от Армении по правовым и конституционным документам, в которых все еще присутствует элемент "Миацума" (цель по объединению Армении с Карабахским регионом Азербайджана), а также другие территориальные претензии. Об этом помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев сказал на панельной дискуссии на тему "Мир, развитие и связи на Южном Кавказе" в рамках III Дипломатического форума в Анталье.