Рубинян: Азербайджан и Армения могут быстро помириться

Армения и Азербайджан могут в короткие сроки подписать соглашение о мире при решении оставшихся технических вопросов, заявил вице-спикер парламента Армении Рубен Рубинян.

"Если указанные, уже согласованные главами Армении и Азербайджана принципы мы сможем вписать в соглашение о мире, то очень быстро можно будет достичь мира", - сказал Рубинян на панельной дискуссии по теме установления мира на Южном Кавказе в рамках Анатолийского дипломатического форума, проходящего в Анталье.

"Осталось выполнить техническую работу. Надеемся, что сможем достичь необходимых результатов", - заявил он.

Он также сказал, что у Армении нет территориальных требований к Азербайджану, что отражено в совместных документах, подписанных премьером Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

"Но самый лучший способ подтвердить все вышесказанное, быть уверенным в том, что страны не имеют требований друг к другу - это подписание соглашения о мире, в котором должны быть закреплены эти принципы.

В проекте соглашения о мире также есть два важных положения - Армения и Азербайджан признают территориальную целостность друг друга и не претендуют на территории друг друга в будущем. И второе, страны не должны обращаться к своему внутреннему законодательству для отказа от выполнения положений соглашения о мире", - сказал Рубинян.