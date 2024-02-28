Алиев: В ближайшие годы мир не сможет развиваться без нефти и газа

Южный газовый коридор работает уже три года. Это история успеха. Это один из крупнейших инфраструктурных проектов на евразийском пространстве , заявил президент Ильхам Алиев на 10-м министерском заседании в рамках Консультативного совета Южного газового коридора и 2-м министерском заседании в рамках Консультативного совета по зеленой энергии.

Отметив, что это также проект энергетической безопасности и сотрудничества, глава государства сказал: «Потому что без сотрудничества между странами, расположенными на этом маршруте, осуществить этот проект было бы невозможно».

Президент Азербайджана Ильхам Алиев считает, что расширение Южного газового коридора и какие-либо другие газовые проекты должны реализовываться таким образом, «чтобы не нанести ущерб нашей главной цели. Поскольку в Евросоюзе был и есть большой спрос на азербайджанский газ».

Подчеркнув, что многие страны обратились к Азербайджану за природным газом, шесть из них уже получают его, а с несколькими другими ведутся переговоры, глава государства отметил: «Потребность в газе есть. У нас же имеются ресурсы и инфраструктура. Мы считаем, что европейские финансовые институты должны основываться на реалистичном подходе в финансировании как минимум этого проекта. Он не должен оставаться в тени общеизвестных тенденций, выступающих против традиционных источников энергии. Конечно, мы все это видим. У нас активно ведется процесс перехода к зеленой энергетике. Вместе с тем никто не должен забывать о том, что в ближайшие годы мир не сможет развиваться без традиционных источников энергии».